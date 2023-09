Cobolli Gigli: «Cessione Juve? Da non escludere in futuro». Parla l’ex presidente bianconero

A TMW Radio, Cobolli Gigli ha parlato della possibile cessione della Juve da parte di Exor. Il commento dell’ex presidente bianconero.

COBOLLI GIGLI – «Non ha lasciato nessuno stupore. Sono voci che circolano da anni e non è detto che un giorno possa succedere. Se la Juve trovasse un azionista che metta ancora più attenzione alla squadra, io come tifoso ne sarei contento. Per me è il marchio Juventus quello che conta. Il resto sono solo chiacchiere. Non credo che in questo momento ci sia volontà di cessione, non è detto che in futuro non possa esserci».

