Le parole di Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, sulla situazione del club campione d’Italia

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato a Radio Kiss Kiss del Napoli.

PAROLE – «La squadra era in una situazione confusionaria prima di queste gare e la responsabilità era anche sua. Ora mi sembra che le cose vadano meglio e il cambio di panchina lo vedo difficile, anche perché nessuno ci vuole andare. De Laurentiis ha detto di aver parlato con tantissimi allenatori che non sono voluti venire a Napoli e se ne pentiranno. Uno che fa delle dichiarazioni del genere deve considerare che poi gli allenatori stupidi non sono. Non è facile per un allenatore confrontarsi con un presidente che abbia una personalità così forte. La storia che De Laurentiis è entrato negli spogliatoi nell’intervallo è stata una strategia utile, ma se poi deve fare sempre così è giusto che prenda il patentino per allenare».

LEGGI ALTRO SU JUVENTUSNEWS24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG