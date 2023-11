Le parole di Luis Enrique, allenatore del PSG, sui possibili futuri successi di Kylian Mbappé. Tutti i dettagli

Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di PSG-Montpellier.

PAROLE – «Ovviamente per vincere il Pallone d’Oro, oltre alle prestazioni individuali che per Kylian sono ai massimi livelli, bisogna vincere trofei di club e nazionali. Cerchiamo di vincere il più possibile al PSG, ma è ovvio che non ho dubbi su un giocatore del livello di Kylian, quando ha successo anche in Nazionale. E sono sicuro che vincerà tanti Palloni d’Oro. Non ho dubbi su questo».

