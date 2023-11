L’ex difensore Fulvio Collovati ha voluto sottolineare l’importanza del difensore italiano.

Fulvio Collovati è stato intervistato da Fcinter1908.it per parlare di Inter e di Simone Inzaghi. “Fino a un anno fa Inzaghi sembrava sull’orlo dell’esonero, poi ha vinto due finali, ne ha raggiunta una terza e le cose sono cambiate. Per me è un allenatore valido, consapevole di avere una grande macchina a disposizione. Guidare una grande macchina non è sempre facile, a volte si può uscire fuori strada. Mourinho è sempre quello, a paragonarlo agli altri starei sempre attento. Senza assenze, a Milano avremmo visto una grande Roma”.

Sull’ultimo match

“Forse non mi aspettavo una Roma così remissiva, anche perché è stata sempre una sfida con tanti gol. Capisco le assenze, ma è un problema anche di mentalità. Queste partite invece l’Inter difficilmente le sbaglia: rischia quando la sente meno, non in queste circostanze. L’Inter è la favorita per lo scudetto, ma deve giocare sempre a ritmi alti. Ha una varietà di gioco importante, può segnare in tanti modi e con tanti giocatori. Non è da tutti”.

Su Acerbi

“Sicuramente è fra i migliori, per la continuità e per l’esperienza. E’ un punto di riferimento per l’Inter che può permettersi il lusso in difesa di scegliere tra Darmian e Pavard, tra lui e De Vrij. Lo avevo detto anche ad agosto, è una squadra costruita con intelligenza”.

Sulla corsa Scudetto

“Metto ancora dentro Napoli e Milan. Il Napoli ha dimostrato che se gioca ha carte per fare cose molto buone, deve solo ritrovare entusiasmo e quello spirito un po’ perso. La Juventus non gioca le coppe, ma mi sembra ancora un po’ in fase di costruzione. Fa gioco inserirla nel discorso, ma per me non è ancora pronta”.

