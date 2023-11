Ivan Zazzaroni, tramite il Corriere dello Sport, torna a parlare dell’astio tra i tifosi dell’Inter e Romelu Lukaku: la sua analisi

Ivan Zazzaroni, sul Corriere dello Sport, scrive così della situazione tra Romelu Lukaku e l’Inter.

IL COMMENTO – «Quale errore ha commesso Lukaku? Uno solo: non ha più risposto alle telefonate di compagni con i quali aveva condiviso più gioie che dolori, oltre che dello stesso Ausilio, che aveva fatto di tutto per portarlo e riportarlo a Milano. Ma può essere considerato un peccato mortale e morale per il quale alimentare discorsi, polemiche, orticarie e offese varie?».

