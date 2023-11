L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha emesso i primi giudizi provvisori sul mercato effettuato dalle big di Serie A.

Gianluca Di Marzio sul Corriere della Sera ha parlato del mercato italiano in generale dell’ultima sessione estiva; in questo stralcio le sue considerazioni su quanto fatto dall’Inter. “A due mesi dalla fine del primo vero calciomercato sostenibile, condizionato dai nuovi assalti arabi e dalle solite forzature inglesi, i segnali sono incoraggianti per i nostri club. Bravi a cogliere le opportunità, dimostrando che lo scouting rappresenta ancora una delle eccellenze italiane. Il fascino della serie A poi ha sempre il suo peso: sia il Milan che l’Inter l’hanno infatti utilizzato al meglio, sull’onda sorprendente dell’ultima Champions da protagonisti. Thuram e Reijnders i colpi da applausi, anche se il bilancio è chiaramente provvisorio”.

Il modello

“Marotta e Ausilio si sono ormai specializzati, anche per necessità, nelle operazioni a scadenza. Onana ha aperto la strada, Thuram è diventato il nuovo messaggero di un vero e proprio metodo — vincente — sul mercato. 5 gol e 7 assist tra campionato e Coppa, la doppia eredità di Lukaku e Dzeko come partner di Lautaro, la predisposizione naturale ad esserne il partner ideale in attacco. Meno convincenti, almeno per ora, i ritorni di Sanchez e Arnautovic, quest’ultimo bloccato da un infortunio e da un recupero che condizionerà eventuali interventi a gennaio nel reparto offensivo (Taremi resta nel radar)”.

