L’ex portiere Marco Amelia ha parlato della carriera da allenatore degli ex Campioni del Mondo del 2006 dell’Italia

Marco Amelia, a Rai Radio 1, ha parlato della carriera da allenatori degli ex Campioni del Mondo del 2006.

LE PAROLE – «Non c’è una regola per cui se sei campione del mondo o ex giocatore sei per forza un bravo allenatore. Bisogna formarsi, fare i propri percorsi, convivere con le difficoltà, avere anche il tempo di sbagliare. Negli ultimi anni fare l’allenatore è diventato molto più complicato e per noi campioni del mondo è ancora più difficile perché ci si aspetta tantissimo. Dal canto mio, ho scelto di iniziare con un po’ di gavetta, dalla Serie D alla Serie C fino ora al settore giovanile, perché so che queste stagioni mi insegneranno tanto. Spero poi un giorno di salire di categoria ed essere pronto per mostrare il mio valore».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG