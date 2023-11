Il centrocampista albanese si sta ribellando al destino che lo vedeva intristito in panchina almeno fino a gennaio.

Inter-Roma consegna ad Inzaghi un “nuovo” Kristjan Asllani: l’albanese ha dato il via all’azione che ha portato al goal vincente di Thuram con un lancio lungo precisissimo che ha fatto stropicciare gli occhi a molti.

Kristjan Asllani

Possibile addio

L’anno scorso doveva essere il vice-Brozovic ed invece fu lo stesso croato a diventare vice di Calhanoglu: l’ex Empoli diventò addirittura terzo nelle gerarchie tanto che alla fine della sessione di mercato si pensò ad un trasferimento in prestito. Inzaghi stesso sembrava favorevole allo scambio con Maxime Lopez allora al Sassuolo ma l’albanese fu chiaro: Empoli o permanenza.

Il rilancio

Asllani è stato titolare contro la Real Sociedad nella prima gara della Champions League di questa stagione ma la sua prestazione non fu per nulla indimenticabile, come quella di tutta la squadra in realtà. Il rischio di finire ai margini come nella passata stagione era concreto ma Inzaghi non ha mai smesso di credere in lui, come sottolinea il Corriere dello Sport. Dopo la trasferta spagnola seguono 2 panchine consecutive ed un graduale reinserimento a gare in corso. Non in partite materasso, ammesso che esistano, ma in match aperti col risultato sul filo del rasoio: i risultati iniziano a vedersi. Calhanoglu non è un robot e ha bisogno di riposare, ora Inzaghi sa che può contare su Asslani. Lo dice la giocata di domenica scorsa: un lancio che viene effettuato quando si è in fiducia e quando si gode di fiducia da parte dell’ambiente circostante; viceversa si fa qualcosa di più conservativo, qualcosa come un passaggio semplice al compagno vicino.

