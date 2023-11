L’Inter sta considerando la possibilità di richiamare alla base nerazzurra un giocatore mandato in prestito: i dettagli

Secondo quanto rivelato da calciomercato.com, l’Inter sta prendendo in seria considerazione la possibilità di richiamare Valentin Carboni dal prestito al Monza, a causa dello scarso impiego in campo.

I DETTAGLI- L’Inter sta monitorando lo scarso impiego di Valentin Carboni con la maglia del Monza dove attualmente è in prestito e in vista di gennaio l’opzione di un ritorno alla base non è del tutto esclusa.

L’articolo L’Inter valuta di richiamare un giocatore dal prestito: di chi si tratta proviene da Inter News 24.

