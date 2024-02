Collovati: «Allegri si deve preoccupare di una cosa dell’Inter. E la Juve…». Le parole dell’ex difensore sui bianconeri

Collovati alla Domenica Sportiva sulla Rai ha detto la sua sul presente e il futuro di Inter e Juve. Queste le parole dell’ex difensore.

COLLOVATI – «Quando Allegri dice che l’Inter è stata costruita per vincere sembra che parli dell’immediato, ma non è così. L’Inter ha già preso Taremi e Zielinski ed è stata costruita per vincere quest’anno, il prossimo ecc. Di questo Allegri si deve preoccupare. La Juve è giovane, ma l’Inter sta già progettando prossima stagione».

