Collovati boccia la Juve: «Il voto alla stagione è dal 4 al 5». Le dichiarazioni in esclusiva

Fulvio Collovati è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue parole sulla stagione dei bianconeri.

VOTO ALLA STAGIONE – «Il voto è largamente insufficiente, dal 4 al 5. Se la Juve non raggiunge le finali di Coppa Italia e Europa League, è fuori dalla lotta Champions non si può parlare di stagione positiva, è inevitabile. Ci sono, comunque anche delle attenuanti da tenere in considerazione».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA DI JUVENTUSNEWS24 A COLLOVATI

The post Collovati boccia la Juve: «Il voto alla stagione è dal 4 al 5» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG