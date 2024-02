Fulvio Collovati ha parlato dell’arrivo di Carlos Alcaraz alla Juventus. Ecco le sue dichiarazioni



Fulvio Collovati, ai microfoni di Rai Sport, ha dato il suo parere sull’acquisto di Carlos Alcaraz da parte della Juventus.

PAROLE – «Non voglio discutere il valore di Alcaraz, abbiamo parlato di tanti giocatori che avrebbero potuto far fare il salto di qualità a centrocampo ma in realtà hanno preso un prospetto quindi vuol dire che la Juventus non ha soldi, ha preso un prestito con 15 partite che rimangono e senza coppe, non lo vedremo mai in campo».

