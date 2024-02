Gigi Cagni ha parlato dell’attesa sfida tra Inter e Juve e si è soffermato anche su Fabio Miretti: «Giocatore normale»

L’allenatore Gigi Cagni, a Tmw Radio, ha parlato della gara di domenica tra Inter e Juve.

INTER – JUVE – «I primi 10-15 minuti saranno una noia mortale, nessuno troverà gli spazi. E non mi aspetto anche tiri degni in porta. L’Inter ha un punto in più, una partita in meno e gioco in casa. Perchè rischiare? In contropiede l’Inter ha la squadra più pericolosa in Europa, che con 4 passaggi arriva in porta. Perché dovrebbe attaccare lei? L’Inter deve vincere il campionato, perchè deve rischiare se sa che comunque è più forte?».

MIRETTI – «E’ un giocatore normale. Ma ci ricordiamo i giocatori della Juve di 6-7 anni fa I centrocampisti? E’ un buon giocatore ma è la Juventus. Se va bene, allora è una media bassa. Spero che cresca, però non la vedo così immediata la crescita».

