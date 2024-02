Massimiliano Allegri, ieri, ha parlato a lungo alla squadra per caricarla in vista della gara contro l’Inter

Come rivelato dal Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri, nella giornata di ieri, ha fatto un discorso durato 90 minuti per caricare la Juve in vista del match contro l’Inter.

Il tecnico livornese ha riunito la squadra in cerchio per spiegare che quella di domenica: «È l’occasione che aspettavamo», questo il succo del discorso dell’allenatore della Juve ai suoi ragazzi.

The post Allegri carica la Juve con un discorso da 90 minuti: «È l’occasione che aspettavamo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG