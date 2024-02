Alcaraz Juve, anche Soulé nell’affare col Southampton? Cosa filtra sull’asse con il club inglese, tutti i dettagli

Anche Matias Soulé, in caso di promozione in Premier League del Southampton, potrebbe essere coinvolto nella trattativa Saints-Juve per Carlos Alcaraz.

I discorsi sono però prematuri: per il momento c’è solo da registrare l’interesse del club inglese per il talento in prestito al Frosinone.

