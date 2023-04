Fulvio Collovati, ex calciatore, si è così espresso a TeleA su Napoli-Milan dicendo poi il suo pensiero in vista della sfida Champions

Fulvio Collovati, ex calciatore, si è così espresso a TeleA su Napoli-Milan dicendo poi il suo pensiero in vista della sfida Champions:

«Al Maradona il Milan ha giocato la partita perfetta, veniva in un punto in tre partite. Non drammatizzerei sulla prestazione del Napoli, perché è stato grande il Milan che indovinato tutto. Ha indovinato a centrocampo le chiusure preventive, la fase difensiva, dove infilarsi tra i due centrali difensivi. Per cui è stata una partita da dimenticare, ma non faccio drammi perché il Napoli ha lo scudetto in tasca. Questa sconfitta aiuterà più il Napoli che il Milan nella doppia sfida di Champions. Vedo il Napoli favorito col Milan, ha tutte le possibilità di approdare in semifinale»

