Fulvio Collovati ha analizzato la stagione che sta vivendo l’Inter di Simone Inzaghi in campionato e nelle coppe, soffermandosi su alcuni singoli

Intervenuto sulle frequenze di Radio Nerazzurra, Fulvio Collovati ha detto la sua su alcuni temi in casa Inter, tra cui il poco impiego di alcuni elementi della rosa.

LE PAROLE DI COLLOVATI-: «Asllani lo avrei impiegato di più, forse anche Bellanova. Se hai una rosa di 25 giocatori, devi sfruttarla. Almeno inizialmente, qualche accorgimento in vista del Benfica lo farei. Farei giocare anche De Vrij e Gosens. L’Inter può vincere in ogni caso col Monza, è solo una questione di approccio alla gara, non di scelte».

