Fulvio Collovati ha parlato di Inter e di corsa Scudetto a FcInter1908.it. “Emettere sentenze definitive dopo 8 giornate è prematuro, ripeto che l’Inter mi sembra abbia la rosa più competitiva. Magari a gennaio prenderanno una punta per sostituire Arnautovic, chiaro che ti domandi sui cali di tensione contro Bologna e Sassuolo ma può succedere e l’allenatore dovrà lavorare su questo. Il Milan è in testa ma alla lunga l’Inter ha la rosa più completa per lo scudetto”.

Su Inzaghi

“Il calcio a volte è incredibile, fino ad aprile 2023 Inzaghi era sull’orlo dell’esonero. Poi ha vinto 2 finali, è andato in finale di Champions. Chiedere di più non si può. Quest’anno anche dalle dichiarazioni di Marotta, l’obiettivo è la seconda stella. Inzaghi ha l’impegno e la responsabilità di portare la seconda stella all’Inter”.

Simone Inzaghi

Il ritorno del belga a San Siro

“Sarà un ritorno polemico. Negli anni ’80 sono passato dal Milan all’Inter e i tifosi del Milan non me l’hanno perdonato. Il calciatore è un professionista e deve abituarsi a questo, non lo accoglieranno con fiori e margherite. Quello che conta è che è un ottimo centravanti, le polemiche fanno parte del gioco. L’Inter è favorita sulla Roma”.

La crescita di Lautaro

“Anche probabilmente per l’assenza di Lukaku si sente più responsabilizzato. La mia impressione è che prima era Lautaro che giocava per Lukaku, ora è Thuram che gioca per Lautaro e la squadra gioca per lui, Lautaro è il finalizzatore ed è il capitano, beneficia di tutto ciò, è un attaccante di statura internazionale”.

