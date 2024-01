L’ex difensore Fulvio Collovati ha parlato della lotta al Tricolore e dell’importanza che rivestirà la gara di San Siro.

Newssuperscommesse.it ha intervistato Fulvio Collovati che ha detto la sua sul derby d’Italia riguardante la lotta Scudetto. “Escludo che il sorpasso in classifica possa mettere pressione all’Inter. Il campionato finora è avvincente e la sfida in testa molto interessante. Rimango dell’idea che i nerazzurri abbiano qualcosa qualcosa in più, soprattutto a livello di organico. Non dico tutto, ma molto si giocherà nello scontro diretto del 4 febbraio”.

“Lì si capirà se l’Inter è davvero devastante, come lo è in questo momento, o se la Juventus sia in grado di reggere la marcia positiva che sta portando avanti in campionato. Allegri sta facendo un lavoro eccezionale, è stato bravo a compattare il gruppo e in campo si vede che la squadra ha fame. Sono valori che potrebbero bilanciare il divario tra bianconeri e Inter. Lo scontro diretto dirà molto di questa stagione”.

L’incidenza del maggior numero di partite

“Non credo gli impegni siano un grosso problema per i nerazzurri. L’Inter ha una panchina lunga e di qualità, può contare su due squadre, entrambe molto forti. Le partite infrasettimanali spesso rappresentano l’alibi ideale degli allenatori, ma sulla carta la squadra di Inzaghi è in grado di affrontare tranquillamente tutte le competizioni. Il doppio impegno, più che sul piano fisico, può incidere sulle energie mentali, non a caso spesso Allegri dice che marzo e aprile sono i mesi più importanti per il campionato, quelli decisivi per lo scudetto”.

