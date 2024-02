Le parole di Fulvio Collovati, ex giocatore, sul futuro di Federico Chiesa e Massimiliano Allegri alla Juventus

Fulvio Collovati ha parlato a Rai Sport del futuro di Federico Chiesa e Massimiliano Allegri alla Juventus.

PAROLE – «Se Allegri rimarrà in panchina sono sicuro che verrà messo sul mercato. Lo farei anch’io. I numeri sono numeri e Chiesa ha fatto 5 gol. In rapporto a quanto è stato pagato ha dato poco. Se la Juve troverà qualche squadra inglese disposta a spendere lo darà via per rientrare della spesa fatta. E’ un giocatore che finora ha deluso le aspettative».

