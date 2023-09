Luis Perea, uno degli assistenti del commissario tecnico della Colombia, ha aggiornato la situazione sulle condizioni dell’esterno nerazzurro.

Cile-Colombia di questa notte alle 2:30 terrà in ansia l’Inter per Juan Cuadrado ed Alexis Sanchez. Luis Perea in conferenza stampa ha parlato dell’ex Juventus: “Soffre di tendinite, dopo la partita era molto affaticato”.

Juan Cuadrado

“Successivamente, in alcuni allenamenti ha sofferto nuovamente e oggi siamo in una condizione in cui dobbiamo aspettare l’evoluzione degli eventi. Non sappiamo se ci sarà contro il Cile, c’è già comunicazione tra il nostro staff medico e quello dell’Inter. Speriamo possa essere a disposizione, ma non sappiamo ancora se Juan ci sarà“. Per Alexis Sanchez invece si tratta di anemia oltre al fatto che ha una condizione fisica precaria: il Ninho Maravilla però potrebbe giocare già stanotte.

