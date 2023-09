La scelta di Habib Beye, attuale allenatore del Red Star di Parigi, di rifiutare la panchina del Lione. I dettagli

Rino Gattuso è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Lione. Il concorrente Habib Beye ha infatti raccontato a L’Equipe la sua scelta di rimanere al Red Star.

PAROLE – «Il mio unico pensiero è rimanere al Red Star. Provino con il Lione? Provino non è la parola giusta, semmai c’è stato un contatto. Io però sono sotto contratto con il Red Star e sono molto felice di essere qui. Fa parte del calcio essere richiesti, ma la cosa più importante è ciò che stiamo costruendo qua, mi piace. Nella vita esistono cose che puoi controllare e altre no. Sono sotto contratto e non penso di andarmene altrove ».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG