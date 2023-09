Finora la formazione iniziale nerazzurra è sempre stata la medesima ma ora il calendario si fa più fitto e per forza di cose non sarà più così.

L’Inter nelle prime 3 giornate di campionato è scesa in campo dal primo minuto sempre con gli stessi 11: la tendenza è destinata ad arrestarsi, ma dopo il derby, contro il Milan Inzaghi confermerà la “vecchia” formazione.

Carlos Augusto

Il Corriere dello Sport sostiene che già contro la Real Sociedad mercoledì prossimo potrebbero esserci 4/5 cambi nella formazione titolare: Acerbi, Pavard, Frattesi, Carlos Augusto e Arnautovic spingono per avere chance dall’inizio. Vedremo se Inzaghi sarà “scientifico” come alla fine della passata stagione (in cui esistevano 2 Inter) o sarà più flessibile.

