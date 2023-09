Le parole di Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica del Lecce, sul mercato della squadra giallorossa

Pantaleo Corvino ha parlato del Lecce a RadioFirenzeViola.

PAROLE – «Quando ti propongono un contratto con l’obiettivo di aprire un nuovo ciclo vuol dire che hai la fiducia di chi giudica il tuo lavoro. Abbiamo da poco concluso un ciclo con il Lecce che ha portato a una promozione e a una salvezza con la prima squadra e a una promozione e a uno scudetto con la Primavera. Adesso, in questo nuovo percorso, abbiamo la squadra più giovane e col monte ingaggi più basso del campionato, oltre ad aver portato sette giovani del nostro vivaio in prima squadra. Il mio compito è sempre quello di scandagliare mercati che siano sostenibili e che siano in linea con un bilancio sano, che non deve avere perdite. Almqvist e Krstovic in tal senso sono figli di un mercato fatto più con le idee che col portafoglio».

