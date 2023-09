Aldo Serena, ex attaccante, ha parlato della positiva di Paul Pogba ai test antidoping effettuati prima di Udinese-Juve

Aldo Serena, ex attaccante, ha parlato a La Stampa del caso Pogba che vede coinvolta la Juventus.

PAROLE – «Questa notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, non credo sia possibile né giusto commentare. Ci sono troppi aspetti e tutti molto delicati, che bisognerebbe conoscere a fondo per rispetto. Di sicuro però non si può che riconoscere la sfortuna che sta accompagnando Pogba e la Juve da quando è iniziata questa seconda vita insieme».

