Fabian Ruiz, centrocampista del Psg e della Spagna, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale delle Furie Rosse.

PAROLE – «La verità è che sono molto felice. Devo essere grato al mister per la fiducia che mi sta dando. Per me è motivo di orgoglio e spero di continuare a venire. Non so perché Luis Enrique non mi abbia più chiamato dopo gli Europei ma queste sono decisioni dell’allenatore perché fortunatamente in Spagna ci sono tanti buoni calciatori. Quando prendiamo decisioni, cerchiamo di prenderle con le migliori intenzioni. È normale che cambiare nazione ti costi un po’ di più, ma cerco di lavorare con la mia squadra per tornare qui in Nazionale. Durante le mie assenze in passato l’ho già detto. Ho rispettato le loro decisioni e ho continuato a lavorare perché guardo solo il lato positivo delle cose. Penso che la fiducia dell’allenatore e il sistema che usa sia molto positivo per me. Mi sento molto bene».

