Colombo ha chiesto la cessione! Come cambia ora il calciomercato del Milan: tutti gli aggiornamenti e le novità

Arrivano importantissime novità per quanto riguarda il futuro di Lorenzo Colombo. Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, l’ex Lecce vorrebbe andare via in prestito.

L’attaccante spera di giocare di più e con Okafor e Giroud le possibilità di scendere in campo da titolare sono ridotte. Ecco perché una sua partenza in prestito, si legge, non è da escludere. La sua cessione potrebbe sbloccare un altro ingresso in attacco.

