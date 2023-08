Futuro ancora tutto da scrivere per Lorenzo Colombo, attaccante del Milan rientrato alla base dopo il prestito al Lecce

Stefano Pioli continua ad osservare Lorenzo Colombo nel corso del precampionato del Milan. L’attaccante, rientrato dal prestito al Lecce dello scorso anno, non sa ancora quale sarà il proprio futuro.

Come riferisce Calciomercato.com, i rossonero lo cederebbero soltanto in prestito: con il progetto del Cagliari che potrebbe essere quello a convincere maggiormente. Tuttavia non è da escludere una permanenza in rossonero per il giovane, che sarebbe la terza punta nello scacchiere del tecnico milanista alle spalle di Giroud e Okafor (con lo svizzero che può essere impiegato anche come ala d’attacco).

