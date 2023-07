Colombo Milan: tre squadre di Serie A interessate! La situazione. Il giocatore non è ancora sul mercato, ma i club attendono

Lorenzo Colombo potrebbe essere il terzo attaccante del Milan di Stefano Pioli. La decisione del tecnico rossonero arriverà dopo la fine della tournée statunitense. Nel caso di cessione, le squadre di Serie A sono pronte ad accalappiarselo.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’attaccante rossonero è richiesto dal Cagliari, che deve sostituire l’infortunato Lapadula. Il club sardo è in corsa insieme al Genoa. Non solo. Come riferisce Daniele Longo su Twitter, l’Atalanta avrebbe richiesto il giocatore a titolo definitivo, ricevendo un no secco da parte del club rossonero.

