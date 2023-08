Colombo via dal Milan? Il club ha un piano a lungo termine: i dettagli e le novità sul futuro dell’attaccante

In questi ultimi giorni di mercato il Milan è chiamato a prendere una decisione su Lorenzo Colombo. Il ragazzo ha fatto sapere di voler giocare con continuità, pertanto una soluzione potrebbe essere il prestito.

Tuttavia su di lui i rossoneri hanno in mente un progetto a lungo termine. L’obiettivo è far giocare Colombo per fare in modo che il suo valore aumenti, in rossonero o con più continuità in prestito. A riportarlo è Sky Sport.

The post Colombo via dal Milan? Il club ha un piano a lungo termine: i dettagli appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG