Francesco Colonnese parla così di Inter e il Napoli, ecco cosa dice in vista dello scontro diretto su Radio CRC.

L’ex giocatore, Francesco Colonnese discute così di Inter e il Napoli, sono queste le parole in vista dello scontro diretto tra le due squadre, le parole a Radio CRC: “C’è grande curiosità perché affronta una squadra forte come l’Inter. Se il Napoli è allo stesso punto di prima della sosta, non c’è partita perché è più forte. Bisogna far bene anche nelle amichevoli. Se vuole vincere il campionato queste due partite sono molto importanti“.

Brambati su TMW Radio parla così dei nerazzurri: “Da Inzaghi mi aspetto di più, ha una squadra fortissima e non dovrebbero essere 11 i punti di svantaggio dalla prima. Il Napoli ha fatto qualcosa di straordinario ma 5 ko in un girone sono troppi“.

