Le parole di Gianluigi Buffon, portiere del Parma, sugli obiettivi della squadra crociata per la seconda parte di stagione

Gianluigi Buffon si è espresso sui propri account social dopo il pareggio del Parma contro il Venezia nell’ultima partita della prima parte di stagione della Serie B.

PAROLE – «Quando le cose non vanno come avresti voluto hai solo un’alternativa: lavorare ancora più sodo. Chiudiamo un 2022 consapevoli delle potenzialità di questo gruppo e dei margini di miglioramento. Faremo di tutto per tornare a sorridere tutti insieme».

L’articolo Parma, Buffon: «Consapevoli delle nostre potenzialità» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG