Colonnese: «La squadra più attenta vince i derby…». Le parole dell’ex calciatore

Francesco Colonnese ha parlato ai microfoni di TMW del derby tra Milan ed Inter. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«I derby vanno vinti, lo scorso anno l’Inter ha perso lo Scudetto per il derby e sa benissimo che può vincere anche senza giocare bene e con più concentrazione. La squadra più attenta vince. L’Inter ha vinto con la Cremonese ma non è ancora quella dei primi sei mesi dello scorso anno. Deve ancora crescere, troppi giocatori sottotono. Prende gol dal precampionato, davanti ha delle difficoltà, tolto Lautaro. Ha troppi giocatori che non stanno rispondendo, serve ritrovare la condizione»

