Ciccio Colonnese ha parlato a TvPlay del cammino europeo delle italiane. “L’Italia non viene più vista per il calcio come qualche anno fa perché sicuramente non ci sono tanti giocatori di qualità come 20 anni fa, però è sempre un campionato molto scomodo, quindi giocare contro le italiane non è mai semplice perché sono squadre preparate bene dal punto di vista tattico”.

Champions League

Sulle gare di andata degli ottavi di finale

“Qualche situazione di vantaggio rispetto all’Europa ce l’abbiamo ed è motivo di grande soddisfazione, è chiaro che in Champions League la squadra migliore in questo momento è stata l’Inter, che ha vinto una partita meritando con l’Atletico Madrid. Il Napoli col Barcellona ha fatto un pari però ha sofferto un po’, invece l’Inter ha giocato veramente molto bene e penso che sia la squadra che abbia dimostrato di essere all’altezza della competizione. Anche la Lazio che ha vinto col Bayern Monaco, però quella che ha dimostrato di avere in questo momento una fiducia enorme è stata l’Inter“.

I difensori che più lo hanno colpito

“I tre migliori difensori della Serie A attualmente? Nell’attuale Serie A ce ne sono un po’ che mi piacciono. Tra i migliori tre ci sta Acerbi, che mi ha sorpreso tantissimo ed è forte, non pensavo così. Pavard anche è super e poi di un giovane che mi piace moltissimo è Buongiorno del Torino”.

