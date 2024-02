Il tecnico della Salernitana Fabio Liverani ha parlato dopo la sconfitta contro l’Inter di Inzaghi, presentando la gara contro il Monza

Liverani ha parlato così tornando sulla sconfitta contro l’Inter di Inzaghi:

LA SCONFITTA – «La questione di essere squadra lo è dentro la partita. I ragazzi che ho trovato non è che non sono gruppo come ho già detto, ma dare spiegazioni dopo aver affrontato l’Inter diventa difficile. La squadra deve ritrovare entusiasmo e possiamo farlo tramite un risultato. È normale che trovarsi in fondo alla classifica non aiuta in tal senso e dobbiamo essere noi che dobbiamo andare a cercarcelo»

