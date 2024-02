L’ex centrocampista Francesco Moriero ha ammonito i nerazzurri sui pericoli della gara di domani.

Francesco Moriero è stato intervistato da Fcinter1908.it per parlare del momento attuale dell’Inter. “Non lo so se è la più bella di sempre, ci sono state molte squadre in epoche diverse che hanno fatto divertire, però questa Inter è molto bella da vedere per come si esprime in campo e come diventa padrona del gioco”.

Sul tecnico

“Inzaghi è cresciuto tantissimo. Ha fatto crescere l’Inter con il suo modo di interpretare le partite tatticamente, ma ha anche il pregio di aver creato un gruppo molto unito e con la stessa mentalità”.

Diego Simeone

La gara di domani

“A Lecce secondo me non sarà una partita semplice. è una squadra che gioca a ritmi alti e sa interpretare la gara. Con partite così ravvicinate e così importanti credo che Inzaghi cambierà pochissimo almeno inizio gara per poi fare rifiatare quei calciatori che stanno giocando tanto”.

Sul match di Champions League

“Faccio i complimenti al mio amico Cholo. Ho visto una squadra che gioca a calcio e cerca di costruire dal basso e coprire il campo in maniera ordinata, arrivando a creare duelli uno contro uno a tutto campo. Non sono riuscito a sentirlo dopo la gara, ma conoscendolo starà già pensando a come mettere in difficoltà l’Inter nella prossima gara. In queste competizioni non puoi mai stare tranquillo del risultato perché sono partite difficili dove non si può sbagliare l’approccio alla gara e dove non puoi rilassarti”.

