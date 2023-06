Francesco Colonnese ha detto la sua sul mercato dell’Inter e sui movimenti in entrata e uscita dei nerazzurri: le parole

In collegamento a Radio Sportiva, Francesco Colonnese si sofferma sull‘Inter, protagonista della sessione di mercato, facendo il punto delle trattative in entrata e uscita:

LE PAROLE- «L’Inter in difesa ha riscattato Acerbi e preso questo ragazzo, Bisseck. Conosco il capo scouting e mi fido. Hanno scelto un giocatore di livello, ma la squadra si deve rinforzare in avanti. C’è bisogno di certezze per un centrocampo molto solido. Va via Gagliardini, ma Frattesi è importante sperando che rimangano tutti. Con Dzeko che parte, il problema di Correa, effettivamente oggi c’è solo Lautaro Martinez. Frattesi è un giocatore forte, strutturato, da grande squadra, ha personalità e gol. È un Barella due, ha grande inserimento senza palla e velocità. Io venderei Dumfries, Onana se si vuole fare una plusvalenza enorme e basta. Brozovic e Barella sono fondamentali, il croato è stato spettacolare in finale di Champions League».

L’articolo Colonnese: «Venderei Dumfries e Onana. Frattesi? Già da Inter» proviene da Inter News 24.

