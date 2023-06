Mateo Retegui potrebbe non essere una priorità dell’Inter, concentrata al massimo su Frattesi: Viola ne approfittano, le ultime

Il Corriere della Sera ripesca il nome di Mateo Retegui, prima nel mirino dell’Inter.

Ora i nerazzurri hanno altre priorità, prima fra tutti Davide Frattesi.

L’attaccante sarà oggi in campo con la Nazionale nella finale per il terzo e quarto posto in Nations League contro l’Olanda. era nel mirino dell’Inter, ma ora i nerazzurri hanno altre priorità:

RETEGUI- Le voci di mercato che lo riguardavano, non erano solo chiacchiere orchestrate dallo scaltro papà Carlos, tanto che l’Inter ha mandato a Malta per visionarlo Baccin, braccio destro del ds Ausilio e sembrava davvero interessata a questo 24enne un po’ grezzo, ma lottatore, potente e dal tiro in porta facile, secco e spesso efficace.

CONCORRENZA- Anche se marzo sembra già lontano, Retegui doveva essere l’arma in più per la finale di Nations, che però è sfumata con la sconfitta contro la Spagna giovedì.

E l’interesse di un mercato da Champions (pure Lazio e Milan erano state accostate a lui) ora sembra più nebuloso. Almeno in Italia, dove in prima fila c’è la Fiorentina, nella quale Mateo sarebbe titolare indiscusso. In Germania è ancora in corsa il Lipsia, che la Champions invece la giocherà.

