Colpani Juve, retroscena: poteva già diventare bianconero, ma il centrocampista del Monza scelse il Trapani in Serie B

Colpani del Monza poteva diventare un giocatore della Juve già in passato. Come svelato da Gazzetta.it, infatti, il centrocampista era nel mirino dei bianconeri già dai tempi della Primavera dell’Atalanta.

La Juve lo voleva per portarlo nell’attuale Next Gen, ma lui scelse di andare a giocare in Serie B col Trapani. Ora i bianconeri lo seguono al pari dell’Inter perché sta facendo grandi cose nel Monza di Palladino. E aspettano il momento giusto per sferrare l’assalto.

