Colpo di scena Thuram: ci sarà a Torino?

Marcus Thuram lotta contro il tempo per esserci contro la Juventus, ma la sua presenza resta un’incognita.

La sfida tra Juventus e Inter si avvicina, e tra i tanti temi di questa vigilia spicca quello relativo alle condizioni di Marcus Thuram. Il francese sta lavorando senza sosta per recuperare in tempo utile, sottoponendosi a terapie mirate prima e dopo gli allenamenti. Nella giornata di ieri ha svolto solo una parte della sessione con il gruppo, ancora frenato da una caviglia dolorante che ne ha limitato i movimenti. Nonostante le difficoltà, il miglioramento rispetto a giovedì è stato evidente, alimentando una piccola speranza per la sua presenza a Torino. Le condizioni del numero 9 però non sono l’unico problema con cui deve fare i conti Inzaghi.

Scelte decisive per Inzaghi

Oggi il tecnico nerazzurro ha guidato l’ultima rifinitura prima della partenza per Torino, studiando ogni dettaglio della formazione bianconera. L’obiettivo è non ripetere gli errori dell’andata, quando il 4-4 finale ha lasciato l’amaro in bocca. Inzaghi ha ritrovato Dumfries e Dimarco sulle corsie laterali, mentre in difesa resta il ballottaggio tra Acerbi e De Vrij. L’assetto tattico è ormai consolidato, ma qualche incognita rimane, specialmente in attacco, dove le condizioni di Thuram influenzeranno la scelta del partner di Lautaro Martinez.

Decisione finale su Thuram

Alla fine dell’allenamento odierno, il francese ha dato segnali incoraggianti, riuscendo ad allenarsi con il gruppo e convincendo lo staff medico a inserirlo tra i convocati per la trasferta di Torino. La decisione definitiva verrà presa solo domani e nel caso in cui Thuram partisse dalla panchina, Taremi sembra essere in vantaggio su Arnautovic per affiancare Lautaro, con l’iraniano pronto a sfruttare l’occasione in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per la corsa scudetto. L’austriaco ha fatto bene a Firenze e si è allenato in gruppo da mercoledì in poi.

