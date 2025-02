Inter, mercato da 100 milioni per far sognare i tifosi: ma come è possibile?

Oaktree ha un piano chiaro e molto ambizioso per il mercato dell’Inter della prossima a stagione.

L’Inter si prepara a un’estate movimentata, con una strategia di mercato ben definita da parte di Oaktree. Il fondo americano, che gestisce il club dopo l’era Zhang, non intende stravolgere l’equilibrio finanziario, ma vuole garantire competitività attraverso operazioni mirate. L’obiettivo principale resta il ringiovanimento della rosa, abbassando al contempo il costo complessivo della squadra. I fondi a disposizione arriveranno da più fonti: la nuova Champions garantirà almeno 86 milioni, mentre il Mondiale per Club porterà un extra di 15-20 milioni. A questi si aggiunge un ulteriore tesoretto derivante da cessioni e risparmi sugli ingaggi, creando così una base per le operazioni in entrata.

Grandi manovre tra giovani e affari in attesa

Il primo colpo già definito è quello di, acquistato per una cifra complessiva di 17 milioni. Ma il sogno resta, il talento delche l’Inter segue da mesi. I nerazzurri sperano che ilpossa riacquistarlo per poi aprire a una trattativa più accessibile. Il mercato nerazzurro si muove su più fronti: in attacco il nome caldo è quello di, valutato tra i 25 e i 30 milioni, mentre per la difesa il primo obiettivo è. Tra le alternative si seguono anchedelladell’. A centrocampo, infine, il nome che piace di più è

Frattesi via? Il piano che spiazza i tifosi

A sorpresa, una delle mosse più discusse riguarda il futuro di Davide Frattesi. Secondo Tuttosport, la sua cessione potrebbe portare nelle casse dell’Inter circa 40 milioni, una cifra che permetterebbe di finanziare nuovi acquisti. Inoltre, la cessione dell’ex Sassuolo si unirebbe alla fine di contratti pesanti come quelli di Arnautovic e Correa, liberando ulteriore spazio nel monte ingaggi. Oaktree, quindi, sembra pronto a sacrificare un pezzo importante per garantire un mercato sostenibile, aprendo scenari inaspettati su una rivoluzione nella rosa nerazzurra.

