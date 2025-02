Inter al bivio con Thuram: la clausola fa paura, ma il club ha una carta segreta

L’Inter è pronta a sfidare la clausola di Thuram con una mossa che potrebbe cambiare tutto. Ma sarà abbastanza per fermare le big interessate al francese?

Marcus Thuram si è imposto come uno dei grandi protagonisti delle ultime due stagioni nerazzurre. Arrivato a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach, ha saputo conquistare un ruolo centrale nell’attacco di Simone Inzaghi e nella stagione attuale è il capocannoniere della squadra. Per questo motivo sarebbe un grosso problema se la caviglia gli impedisse di giocare domani contro la Juventus. Al si là di questo, le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi top club europei, consapevoli della clausola rescissoria inserita nel contratto dell’attaccante francese. L’Inter lo considera un pilastro del progetto, ma il pericolo che qualcuno possa strapparlo ai nerazzurri esiste. La società sta valutando tutte le mosse necessarie per blindarlo e scongiurare un addio doloroso.

Strategie nerazzurre e aumento di ingaggio

L’Inter sta lavorando su un adeguamento del contratto per rendere meno allettante la clausola attuale o toglierla del tutto. L’idea sarebbe quella di alzare l’ingaggio di Thuram, portandolo a una cifra tra i 7 e i 9 milioni di euro annui. Il Decreto Crescita potrebbe agevolare l’operazione, permettendo al club di sostenere l’aumento senza squilibri nei conti. La società sa di dover muoversi in fretta per evitare brutte sorprese, perché il valore del francese continua a crescere e il rischio di un’offerta irrinunciabile è concreto. Nel frattempo, l’Inter monitora il mercato per farsi trovare pronta in qualsiasi scenario.

Clausola da 85 milioni: il grande pericolo

Secondo Alfredo Pedullà, il vero nodo della questione è la clausola rescissoria da 85-90 milioni presente nel contratto di Thuram. Una cifra che potrebbe spingere i grandi club europei a tentare l’assalto in estate, garantendo all’Inter una plusvalenza straordinaria, ma lasciando un vuoto difficile da colmare. Il retroscena sul suo arrivo rende il tutto ancora più delicato: il francese era vicinissimo al Milan prima che l’Inter riuscisse a strapparlo ai rivali. Ora, il club nerazzurro si trova di fronte a un bivio: blindarlo con un rinnovo o accettare un’offerta monstre e cercare un nuovo attaccante.

