Chi difenderà Kolo Muani? La scelta cruciale di Inzaghi prima della Juventus

Inzaghi è di fronte a una decisione che potrebbe cambiare le sorti della sfida contro la Juventus. Acerbi o de Vrij? Il dubbio è più grande di quanto sembri.

La preparazione dell’Inter per l’incontro di domani sera contro la Juventus si arricchisce di una questione estremamente importante: la scelta del difensore centrale. Inzaghi, infatti, deve decidere se affidarsi a Francesco Acerbi o Stefan de Vrij per fermare l’attaccante della Juventus, Kolo Muani, protagonista di impatto straordinario nella sua nuova squadra. Dopo un lungo infortunio, Acerbi è tornato in campo contro la Fiorentina, offrendo una prestazione perfetta, annullando Moise Kean con grande autorevolezza. Nonostante la brillantezza della sua prova, bisogna considerare l’età e il ritorno da un lungo stop.

Questione di caratteristiche?

Dal canto suo, Stefan de Vrij ha avuto un rendimento costante nelle ultime settimane, senza far rimpiangere la lunga assenza di Acerbi. Il difensore olandese è stato uno dei punti di forza della difesa nerazzurra, mostrando solidità e intelligenza tattica. Tuttavia, la sfida contro la Juventus pone interrogativi sulla sua capacità di fronteggiare attaccanti veloci e imprevedibili come Kolo Muani. La scelta di Inzaghi si preannuncia delicata, poiché dovrà valutare attentamente se puntare sulla sicurezza e l’esperienza di Acerbi o sulla stabilità offerta da de Vrij in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva.

Acerbi o de Vrij: l’ultima scelta di Inzaghi

Secondo il Corriere dello Sport, la decisione finale sembra pendere dalla parte di De Vrij. Questo perché dopo la lunga assenza, lo stato di forma di Acerbi non è ancora sufficiente a convincere Inzaghi a puntare su di lui contro i bianconeri. La partita contro la Juventus si preannuncia come una delle sfide più importanti della stagione per l’Inter, e la scelta del difensore centrale potrebbe essere determinante per il risultato finale. Il tecnico ha pochi dubbi per il resto della formazione: solo domani verrà sciolto il dubbio sulle condizioni di Marcus Thuram.

