Inter: pronto un doppio colpo a sorpresa dal Bologna

Un colpo in difesa e uno in attacco: l’Inter prepara il mercato estivo con due nomi sorprendenti.

L’Inter è attesa da un mercato molto importante la prossima estate e Marco Barzaghi, noto giornalista, tramite il proprio canale YouTube, ha discusso di ciò. Secondo Barzaghi, l’Inter sta valutando seriamente l’idea di rafforzare la propria rosa con due profili, entrambi in grado di offrire una notevole qualità. Sam Beukema, in particolare, sarebbe l’ideale per sostituire uno tra Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. Il difensore olandese ha impressionato sia in campionato che in Champions League, mostrando una solida capacità di dirigere la difesa e una spiccata attitudine nelle situazioni aeree. I dirigenti dovranno poi decidere chi dei due ex Lazio cedere.

La sfida per il futuro difensivo dell’Inter

Beukema ha acquisito maggiore visibilità nel corso della stagione, dimostrando di poter sostenere la pressione del grande palcoscenico europeo. Questo ha alimentato l’interesse dell’Inter, che potrebbe vederlo come un rinforzo strategico in un reparto difensivo che necessita di rinnovo. L’olandese, inoltre, potrebbe essere un’opzione ideale vista l’incertezza legata al futuro di alcuni elementi chiave della difesa nerazzurra. Barzaghi sostiene anche che Jonathan Tah è destinato al Barcellona: il tedesco lascerà il Bayer Leverkusen a costo zero.

Il doppio obiettivo: Beukema e Castro

Oltre al difensore, l’Inter sembra voler puntare anche su un rinforzo in attacco. Secondo le parole di Barzaghi, Santiago Castro, giovane talento del Bologna, è un obiettivo concreto per il club. L’Inter avrebbe intenzione di acquisirlo, con l’idea di inserirlo nel progetto, magari già al Mondiale per Club. Castro viene paragonato a Lautaro Martínez per le sue caratteristiche fisiche e tecniche, e la sua versatilità offensiva potrebbe rivelarsi un valore aggiunto per la squadra. In attacco è stato già deciso che non verrà offerto il rinnovo ad Arnautovic e Correa.

