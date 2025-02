Chi sono i giocatori che potrebbero decidere il derby d’Italia? Inzaghi ha due fattori sorpresa pronti a ribaltare il match

Con il ritorno di Dumfries e Dimarco, l’Inter si prepara a sfidare la Juventus. Ma quanto può influire il loro impatto su un match così importante.

Domani sera, all’Allianz Stadium di Torino, la Juventus ospita l’Inter per un derby d’Italia che si preannuncia molto importante per la corsa allo scudetto. Simone Inzaghi, allenatore dei nerazzurri, avrà il piacere di poter contare su due elementi fondamentali per il suo gioco: Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Entrambi hanno saltato l’ultimo incontro con la Fiorentina: il loro ritorno sulle corsie laterali permette all’Inter di ritrovare un equilibrio vitale nelle proprie trame offensive. La loro presenza, come riporta il Corriere dello Sport, non solo restituirà freschezza all’undici titolare, ma darà anche la possibilità di riorganizzare l’attacco nerazzurro per l’occasione. Una cosa in particolare stupisce dell’olandese, autore finora di uno splendido 2025.

L’impatto decisivo di Dumfries e Dimarco

Nel corso di questa stagione, Dumfries ha saputo distinguersi con 8 gol, un numero significativo che include anche reti cruciali in Supercoppa e Serie A. Dimarco, dal canto suo, ha messo a referto 3 gol, ma il suo valore risiede soprattutto nella capacità di fornire assist decisivi. Con 6 passaggi vincenti in campionato, l’esterno sinistro ha svolto un ruolo fondamentale nella costruzione del gioco. Inzaghi ha studiato diverse soluzioni per sfruttare al meglio le caratteristiche dei suoi esterni, aggiungendo così profondità e pericolosità all’attacco interista, spesso limitato a Lautaro e Thuram come principali riferimenti offensivi.

I precedenti nel derby d’Italia

Entrambi gli esterni hanno già dimostrato di essere decisivi nei confronti con la Juventus. Dumfries, in particolare, ha lasciato il segno nella sfida di andata, con una rete e un rigore conquistato. Ma non è solo il presente a rendere speciale il suo impatto sulla Vecchia Signora: nel 2021/22, sempre contro la Juve, l’olandese si era procurato un rigore decisivo, trasformato poi da Hakan Calhanoglu. Dimarco, dal canto suo, ha un feeling speciale nelle gare contro i bianconeri, avendo realizzato una rete decisiva nella semifinale di Coppa Italia della stagione 2022/23 e servito un assist vincente per Perisic nella finale dell’anno precedente. Domani, entrambi saranno pronti a dare il massimo per cercare di continuare a rincorrere il sogno scudetto.

