Calhanoglu ha perso il suo impatto? La verità dietro la sua stagione altalenante

Dopo una stagione da protagonista, Hakan Calhanoglu sta vivendo un momento di difficoltà: quali sono le reali cause dietro il suo calo?

Vincenzo Montella, tecnico della Nazionale turca, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha commentato la sfida tra Juventus e Inter, focalizzandosi in particolare su due giocatori della sua Nazionale: Hakan Calhanoglu e il giovane Kenan Yildiz. Montella ha sottolineato che Calhanoglu, pur essendo uno degli elementi di maggiore talento dell’Inter, non è ancora riuscito ad esprimere il suo massimo potenziale in questa stagione. La causa di questo potrebbe risiedere nei numerosi infortuni che hanno condizionato la sua preparazione e il suo rendimento sul campo, influenzando la sua capacità di raggiungere il livello che lo aveva reso uno dei protagonisti indiscussi della scorsa annata. Il livello delle sue ultime prestazioni fa discutere molto: un dubbio atroce tormenta i tifosi nerazzurri.

Un cammino più complesso rispetto all’anno scorso

Montella ha fiducia nelle capacità di Simone Inzaghi e nelle risorse a disposizione dell’Inter. Secondo il tecnico, la lotta scudetto di quest’anno in Serie A è più serrata dell’anno scorso a causa del ritmo più sostenuto del Napoli; questo ha reso ogni passo falso ancora più critico, aumentando la pressione sulle squadre di vertice. Montella ha però osservato che l’Inter, pur trovandosi in una stagione più difficile rispetto a quella passata, non ha perso la sua qualità. L’esperienza e la solidità della rosa permettono alla squadra di restare competitiva in tutte le competizioni, con o senza il miglior Calhanoglu.

Il gioco dell’Inter: Calhanoglu penalizzato dalla lentezza?

Montella ha fatto notare come, in alcune partite, la circolazione della palla dell’Inter appaia più lenta rispetto al passato. Questo potrebbe penalizzare il tipo di gioco di Calhanoglu, caratterizzato da aperture rapide, verticalizzazioni e movimenti veloci. Se la squadra non riesce a mantenere il ritmo giusto, il centrocampista turco, che eccelle in un gioco dinamico e veloce, potrebbe trovarsi in difficoltà.

