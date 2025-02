Colpo Milan da 25 milioni, dalla Spagna l’incredibile “conferma”: la mossa di Ibra che potrebbe stravolgere le gerarchie a Milanello

Colpo Milan da 25 milioni, dalla Spagna l’incredibile conferma. La mossa di Ibra che promette di ribaltare le gerarchie a Milanello.

Il Milan, dopo la sconfitta di Rotterdam, deve subito invertire la rotta, poiché la prestazione contro il Feyenoord non è stata all’altezza degli obiettivi stagionali del Club. Per questo, a Milanello si fanno strada possibili decisioni drastiche, con Conceicao pronto a sorprendere tutti, riservando un posto in panchina a un big insospettabile. Un possibile cambio schema che potrebbe fornire un maggior equilibrio a costo di perdere un po’ in termini di qualità. Nel frattempo, dalla Spagna giungono nuove voci di mercato che potrebbero portare a cambiamenti significativi nelle gerarchie del Milan, rivoluzionando gli equilibri interni.

Un doppio obiettivo di lusso per il Milan

Il primo obiettivo sulla lista di Ibra e Moncada è Ricci del Torino, per cui il Milan avrebbe già un accordo di massima. Il centrocampista, giovane e promettente, sembra essere la priorità per rinforzare il centrocampo rossonero. Tuttavia, potrebbero esserci novità sorprendenti sul mercato. Secondo quanto svelato dalla Spagna, un vecchio pallino del Milan potrebbe tornare prepotentemente in gioco. Il nome che sta circolando con insistenza potrebbe rivelarsi una sorpresa per i tifosi, capace di cambiare le gerarchie in squadra. L’intrigo di mercato è solo all’inizio e nuove mosse potrebbero presto rivelarsi decisive.

Dalla Spagna la conferma al colpo da 25 milioni

Nel mirino del Milan, è ritornato prepotentemente Cardoso, scrive Fichajes.net. Un elemento chiave è rappresentato dalla necessità di disinvestire su altri obiettivi, in particolare la pista che porta a Ricci, attualmente considerato prioritario dalla dirigenza rossonera. Inoltre, sullo sfondo si profila una seria minaccia competitiva: il Tottenham. Gli Spurs detengono un diritto di prelazione su Cardoso, acquisito in occasione della cessione di Giovani Lo Celso al Betis. Questo diritto consente al club inglese di avere una sorta di “prima scelta” sul giocatore, con una clausola di acquisto già fissata a 25 milioni di euro, attivabile in una specifica finestra di mercato che va dal 30 giugno al 15 luglio.

Leggi l’articolo completo Colpo Milan da 25 milioni, dalla Spagna l’incredibile “conferma”: la mossa di Ibra che potrebbe stravolgere le gerarchie a Milanello, su Notizie Milan.