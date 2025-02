Milan-Verona, un big a sorpresa verso la panchina: Conceicao pronto al ribaltone, tre rossoneri in lotta per una maglia da titolare

Milan-Verona, un big a sorpresa verso la panchina. Conceicao prepara la sfida con diversi cambiamenti tattici: le ultime.

In vista della 25^ giornata del campionato di Serie A 2024-25, il confronto tra Milan e Verona si annuncia carico di aspettative. Con gli occhi puntati su San Siro, i rossoneri si preparano a un incontro decisivo per la corsa al quarto posto, una posizione altamente contesa e cruciale per la qualificazione alle competizioni europee. Lazio e Juventus, diretti rivali nella lotta per un posto in Champions League, affrontano rispettivamente Napoli e Inter, rendendo ancora più critica l’importanza dei tre punti in palio per i milanisti. Le ultime voci da Milanello sono decisamente molto forti, con la posizione di Conceicao non più così forte come un tempo e con lo spettro esonero che aumenta sempre più.

La posta in gioco è altissima: un big verso la panchina

Il Milan, a seguito di una sconfitta contro il Feyenoord in Champions League, cerca riscatto in campionato. La situazione attuale del campionato suggerisce un’opportunità d’oro per il Diavolo, qualora riesca a sfruttare un eventuale passo falso di Lazio e Juventus, incrementando così le proprie speranze di finire la stagione in una posizione che garantirebbe l’accesso alla massima competizione europea. Le ultime in merito alla formazione da opporre al Verona rivelano che un big, uno dei più insospettabili, è sempre più vicino alla panchina.

Cambiamenti tattici in vista: le scelte di Conceicao

Sono previsti alcuni cambiamenti nell’undici titolare messo in campo da Sergio Conceicao. Difesa e centrocampo vedranno poche variazioni rispetto alla recente formazione vista in Europa, con Maignan in porta, la coppia di terzini Walker e Theo Hernandez e con Thiaw e Pavlovic al centro della difesa, data l’assenza di Tomori squalificato. Il centrocampo non mostrerà sorprese, affidandosi alla consolidata coppia Fofana-Reijnders. L’attacco del Milan potrebbe vivere momenti di novità, in particolare sulle fasce dove Pulisic, di ritorno da un intenso ciclo di partite, potrebbe essere dato al riposo. Tra le possibili scelte per sostituirlo si contendono una maglia da titolare Musah, Sottil e Jimenez, offrendo una varietà di opzioni per dinamizzare l’attacco rossonero. Al centro dell’attacco si prevede la presenza di Joao Felix, supportato da Leao e Gimenez, a completare un tridente di grande talento e potenziale offensivo.

