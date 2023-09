Livano Comenencia ha segnato il primo gol con la Juventus Next Gen nella sconfitta di Rimini: questo il suo messaggio

Primo gol per Livano Comenencia con la Juventus Next Gen nella sconfitta per 4-3 col Rimini. Questo il suo messaggio sui social.

PAROLE – «Nonostante la sconfitta, conservo il momento del mio primo gol con la Juventus della prima partita da titolare».

