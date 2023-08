Il presidente della Fiorentina Commisso avvisa le rivali: «Siamo abbastanza forti per giocarcela con tutti». Ecco le sue parole

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato ai canali ufficiali del club avvisando le rivali di Serie A, tra cui ovviamente anche la Juventus.

PAROLE – «La Fiorentina a Genova mi è sembrata eccezionale, “excellent”. Avevo paura che dopo i primi dieci minuti saremmo calati ma così non è stato. Ottima gara di tutti, da Kayode ai “vecchietti” come Bonaventura e Biraghi. Sento la vicinanza del popolo viola, purtroppo non posso andare da loro a festeggiare, a trent’anni l’avrei fatto. Ad oggi abbiamo una squadra più forte. Questa stagione va cominciata così come abbiamo finito la scorsa. La seconda parte della scorsa stagione è stata ottima. Dobbiamo giocare sempre come contro il Genoa. Siamo forti abbastanza per giocarcela con tutti».

